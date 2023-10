Juliana Paes celebra aniversário do marido na Bahia e se declara: "Meu príncipe"

Juliana Paes passou o feriado com a família na Bahia e aproveitou para celebrar o aniversário do marido, Dudu Baptista

Nesta sexta-feira, 13, o marido da atriz Juliana Paes, o empresário Dudu Baptista, está completando 46 anos. E em comemoração dessa data especial, o casal viajou com seus filhos, Pedro e Antônio, para a Bahia. Juntos, eles aproveitaram os dias de sol deste feriado para celebrar em família.

Em seu Instagram, a artista compartilhou fotos com o maridão para celebrar seu aniversário. O casal, que está casado há 15 anos, surgiu em clima de romance ao aproveitar o dia no barco. Os dois apareceram agarradinhos e dançando para os seguidores de Juliana.

Na legenda, ela não deixou de expressar meu amor por Dudu. "Hoje foi o dia do meu menino do Rio… o meu príncipe das marés… meu amigo, companheiro, meu amor e meu amante; melhor pai que meus filhos poderiam ter… Não importa o passar dos anos pra ele, sempre terá um coração de menino! Feliz aniversário, meu amor! ", escreveu a atriz.

Nos comentários, seus seguidores se uniram a ela para felicitar o empresário. "Obrigado meu amor!!!! Te amo", respondeu o marido. "Aiii eu amo essa família. Parabéns Dudu", desejou a atriz Thaila Ayala."Casal mais lindo !!!! Parabéns", disse fã. "Você são uma família linda", apontou outro. "Maravilhosos", enalteceu mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Paes (@julianapaes)

Juliana Paes renovou os votos com o marido recentemente

Em setembro deste ano, Juliana Paes comemorou seus 15 anos de casamento com Dudu Baptista em grande estilo. Os dois decidiram improvisar uma cerimônia para renovar as juras de amor com os amigos e família.

Nas redes sociais, a atriz contou que eles foram passar os dias de descanso em um sítio e decidiram usar a capela do local para fazer a renovação dos votos. Para o evento especial, ela apareceu com um vestido branco transparente e com biquíni branco por baixo.

Na legenda do post, ela contou sobre a emoção do momento. "Era só mais um feriado entre amigos e família… mas no meio tinha tbm um aniversário: 15 anos de casamento que eu e Dudu já tínhamos combinado de celebrar depois de tudo. E não é que no sítio que alugamos tinha uma igrejinha? E não é que nossos amigos inventaram uma renovação de votos pra nós? E as crianças se envolveram e cuidaram das flores, e os adultos cuidaram de escalar o celebrante; e um virou DJ, outro virou cerimonialista e videomaker… e meu pai, que anda doentinho, apareceu de surpresa e eu, de repente, me vi tomada por uma emoção de amor, me peguei nervosa e não segurei o choro…", disse ela.

E completou: "As flores de plástico da mesa viraram buquês e grinalda e meu coração virou uma pulsão de gratidão e alegria tão genuínas.. às vezes o Espírito Santo nos toca assim, de surpresa! @dudu.baptista … que venham mais aniversários e surpresas e amor pra nós, sempre!".