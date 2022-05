Em Cannes, Isabeli Fontana rouba a cena com acessório de esmeralda cravejado em diamantes

Top model Isabeli Fontana surpreendeu com o acessório exótico e luxuoso em Cannes

CARAS Digital Publicado em 28/05/2022, às 18h35

A top model Isabeli Fontana (38) está fechando o último dia de Festival de Cannes em grande estilo.

Para o último dia de festival, Isabeli apareceu com um vestido all black, mas, o que realmente chamou atenção na produção foi o acessório exótico usado pela modelo.

Na ocasião especial, Isabeli surgiu com uma peça elaborada pela designer Elsa Jin e a brasileira foi a primeira pessoa a ser escolhida para usar a joia.

O broche conta com uma esmeralda de 71,93 quilates no centro. Além de ser todo cravejado em diamantes, ao todo 170 quilates.

Em seu perfil no Instagram, Isabeli surgiu emocionada ao falar sobre o momento especial: "Emocionada com esse momento espetacular, estou usando essa peça de arte magnífica da Elsa Jin para o encerramento do Cannes e comemorando seus 75 anos de festival. Obrigada por este momento tão especial!", declarou.

Isabeli Fontana usa acessório luxuoso em Cannes:

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images