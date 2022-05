As tendências de moda que dominam o tapete vermelho do Festival de Cannes

O festival de cinema que está acontecendo na cidade de Cannes, na França tem reunido diversas celebridades que esbanjam estilo

CARAS Digital Publicado em 26/05/2022, às 12h03

O Festival de Cannes está acontecendo na França, e como de costume, tem sido um show à parte observar os looks das celebridades presentes no local.

O tapete vermelho do festival de cinema tem sido palco para celebridades brasileiras, como Rafa Kalimann (29), que vestiu Tony Ward em seu primeiro dia de Cannes, e surpreendeu com um vestido volumoso preto. Além de Rafa, a top model Alessandra Ambrosio (41) surgiu com um clássico vestido com bordados florais, seguindo o estilo clássico.

Marina Ruy Barbosa (26) também foi uma das brasileiras destaques no evento. Desta vez, a atriz surgiu com um vestido dourado da grife italiana, Valentino, usando e abusando da tendência brilhante.

Do outro lado, Naomi Campbell (52) também surpreendeu com um look Valentino. Ao contrário de Marina, Naomi apostou no all black, mas sem clássicos esta vez! O vestido usado pela top model contava com um decote poderoso, com penas rodeando todo o look.

O look de Bella Hadid (25) dividiu opiniões na web, a modelo apostou em um look Chanel, que contava com uma saia listrada e mangas bufantes (uma tendência que voltou com tudo em 2022).

O tapete vermelho do festival segue a todo vapor na cidade de Cannes, na França e até o momento, as diversas celebridades que foram convidadas estão colocando em prática todas as apostas de moda de 2022, que já foram inclusive mostradas durante o Paris Fashion Week.

Agora, aquilo que não sai de moda, é o clássico all black, as famosas seguem apostando no pretinho nada básico, e claro, roubam a cena durante o red carpet. E o que tem ganhado destaque também são os vestidos com penas bordadas, flores e até mesmo franjas e cristais cravejados, o glamour segue presente em todos os looks.

Veja as tendências de moda usadas pelas celebridades no Festival de Cannes:

Elsa Hosk veste Valentino para o Festival de Cannes - Foto: Getty Images

Alessandra Ambrosio segue estilo clássico para Cannes - Foto: Getty Images

Naomi Campbell usa Valentino e rouba a cena em Cannes - Foto: Getty Images

Bella Hadid veste Gucci - Foto: Getty Images