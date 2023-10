Eliezer nega ter feito procedimentos no rosto e pede: 'Deixem minha cara em paz'

Após foto em evento recente viralizar entre os internautas, Eliezer garantiu que 'apenas tirou a barba'

Eliezer voltou a se pronunciar através do Instagram após uma foto sua viralizar na internet. Durante o Prêmio Geração Glamour, o influenciador foi clicado ao lado de Viih Tube e muitos internautas criticaram o ex-BBB por ter “exagerado” na harmonização facial.

Na pela manhã desta quarta-feira, 11, o influenciador conversou com seus seguidores enquanto fazia a barba, explicando ter se tornado um hábito diário, já que os pelos em seu rosto incomodam Lua, sua filha de seis meses com Viih Tube.

"Inclusive, minha cara é essa! Vocês parem de acreditar nas coisas que vocês vêem por aí. [...] A galera gosta de ganhar um like, engajamento, com a minha cara", desabafou. "Deixem a minha cara em paz!!", pediu Eli.

Depois de ter participado do evento na segunda-feira, 09, Eliezer confessou só ter visto toda a repercussão no dia seguinte, quando começou a receber inúmeras mensagens sobre a tal foto, que alegavam a existência de um novo procedimento estético.

O Eliezer morreu e foi substituído por um ator contratado pic.twitter.com/SraAdqXZUn — Pedro Machado (@pegoncalves) October 10, 2023

Eliezer e Viih Tube marcaram presença no “Prêmio Glamour 2023”. pic.twitter.com/mcZqq9FTXV — POPTime (@siteptbr) October 10, 2023

"A única diferença entre essas fotos -- que eu nem sei se é real, mas pode ser, essa foto horrível -- é que eu estou sem barba", explicou Eli, que não curtiu a forma que saiu na imagem registrada no evento. "Eu não fiz nenhum procedimento a mais, eu só tirei a barba", afirmou falando sobre as fotos que estavam para comparar o seu rosto.

"Eu tirei a barba, porque toda vez que eu vou ter um momento de afeto com minha filha com barba, ela chora. Eu preferi tirar a barba, fazer todo dia, para quando eu for beijar ela, não irritar", esclareceu. O influenciador ainda recordou que em agosto do ano passado realizou um transplante de barba, mas preferiu abrir mão disso para ter um melhor convívio com Lua.

Eliezer explica o motivo de não mostrar tanto da filha Lua nas redes sociais

Recentemente, o ex-BBB Eliezer explicou em suas redes sociais o motivo de não mostrar tanto da filha em seu perfil. De acordo com o comunicador, as críticas que diversos seguidores fazem à pequena de 6 meses são o motivo da pouca presença da menina no perfil do pai.

“Sim, toda vez que eu posto ela, tenho que lidar com esse tipo de comentário. Então diminui mesmo. É o único jeito de “não lidar”, o que é um grande absurdo”, escreveu Eli, que ficou em casa com a filha enquanto Viih viajou para Paris a trabalho.