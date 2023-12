Eliana exibe curvas absurdas ao apostar em look com cropped: 'Arrasou'

Usando look de barriga de fora, Eliana exibe corpaço mega torneado e impressiona com beleza impactante; veja o vídeo dela

A apresentadora Eliana impressionou ao mostrar o resultado de seus treinos na academia em um look cheio de estilo. Nesta quinta-feira, 21, a famosa postou um vídeo exibindo a produção para celebrar com sua equipe e chamou a atenção.

Usando um conjuntinho preto nada básico, composto por um cropped com detalhes de brilho e uma calça, a comunicadora do SBT esbanjou seu corpo torneado e deu um show de beleza com muita elegância.

"Noite de comemoração com toda a minha equipe querida e competente", contou a loira ao aparecer dançando para exibir seu look do dia. Nos comentários da publicação, a famosa recebeu uma chuva de elogios. "Perfeita", admiraram a famosa. "Arrasou", aprovaram outros.

Aos 50 anos, Eliana refletiu sobre sua idade em uma entrevista. "O avançar da idade me trouxe mudanças na forma com que lido com a sexualidade. Atualmente, me sinto mais bem resolvida comigo mesma, meu corpo e minha autoconfiança. Acho que o sexo só melhora quando todos esses elementos estão alinhados. As preliminares ficam mais interessantes, a qualidade vence a quantidade e cada pequeno detalhe faz a diferença. As coisas ganham mais cor, sabe? Isso tem muito a ver com o avanço das pautas feministas, eu diria", disse ela ao Jornal Extra.

Leia também:Eliana conta sobre a intimidade aos 50 anos: ‘Bem resolvida’

Veja o look de Eliana:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Eliana renova o bronzeado em dia na praia

A apresentadora Eliana elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar fotos de como curtiu o final de semana de sol. A estrela apareceu só de biquíni de bolinhas e fininho ao renovar o bronzeado em uma praia de Porto de Galinhas.

A artista caprichou nas poses ao mostrar a sua boa forma em várias poses ao ar livre em um lindo dia de sol. Na legenda, ela contou sobre a alegria de curtir os dias de descanso.

"Sou da natureza, sou do mato, amo pé no chão, vento na cara e cabelo ao vento. Me sinto livre, leve e feliz. E viver tudo isso com quem amo, minha família, deixa a vida com uma sensação de completude. Foram dias de conexão com o que realmente importa, o amor", disse ela.