Ela cresceu! Beleza da filha do ex-jogador de vôlei Giba rouba a cena na web

Filha mais velha do ex-jogador de vôlei Giba completa 19 anos de idade e o pai se derrete ao exibir a beleza da filha: ‘Que princesa’

O ex-jogador de vôlei Giba agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 1º, ao celebrar o aniversário de sua filha mais velha, Nicoll. A jovem está prestes a completar 20 anos de idade e o pai coruja se derreteu pelo crescimento da herdeira em um post especial.

No post, ele mostrou uma foto da filha toda produzida para um ensaio fotográfico e a beleza dela chamou a atenção. "Meu Deus que princesa, já vai fazer 20 anos! Os 20 anos da nossa medalha de ouro o tempo passa muito rápido! Quem aí lembra dessa princesa que nasceu dia 18/8/2004 no meio da olimpíada de Atenas? Se pra vocês foi marcante, imagina pra mim", disse ele.

Giba teve três filhos ao longo de sua vida. Ele é pai de Nicoll e Patrick, de 15 anos, frutos do antigo casamento com Cristina Pirv, e de Brianna, de 3 anos, do atual casamento com Malu Daudt.

Crescimento da filha de Cauã Reymond também agitou a web

O ator Cauã Reymond agitou as redes sociais ao compartilhar uma foto inédita com sua filha, Sofia, de 11 anos, fruto do relacionamento com a atriz Grazi Massafera. O papai coruja levou a herdeira para acompanhá-lo em um evento na cidade de Miami, nos Estados Unidos, nesta semana e os dois capricharam na pose na hora da foto.

Em seu perfil no Instagram, ele exibiu uma foto com a filha no tapete vermelho e a tamanho dela chamou a atenção. A menina mostrou o quanto já cresceu e já está quase da mesma altura do pai.

Tanto que os fãs fizeram comentários sobre o crescimento dela. “Soso tá tão gigante”, disse um seguidor. “Quanto tempo eu dormi? Já está uma moça”, afirmou outro. “Chocado com o tamanho da Sofia”, declarou mais um.

Na legenda do post, Reymond se derreteu pela herdeira. "Minha melhor companhia pra sempre! Muito orgulhoso por estar num evento internacional tão bacana, com minha filha ao meu lado. Amor demais", escreveu.

Vale lembrar que Cauã está de férias da TV após encerrar a novela Terra e Paixão, da Globo, na qual interpretou Caio.