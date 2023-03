Discreta, Sophia Abrahão chama atenção ao exibir barriga negativa em cliques de biquíni

A atriz Sophia Abrahão arrancou suspiros dos seguidores ao exibir seu corpo sarado ao surgir de biquíni na piscina

A atriz Sophia Abrahão(30) arrancou elogios dos seguidores das redes sociais neste domingo, 19, ao compartilhar uma sequência de cliques de biquíni.

No feed do Instagram, a artista surgiu usando um biquíni fio-dental florido enquanto fazia algumas poses na piscina, e impressionou ao mostrar suas curvas e sua barriga negativa.

Ao exibir seu corpo sarado, a artista confessou que planeja apenas dar um mergulho, contudo, acabou fazendo um ensaio fotográfico. "O que era pra ser um mergulho noturno, virou um ensaio", escreveu ela na legenda da publicação.

Rapidamente os seguidores encheram a postagem de curtidas e elogios. "Que linda", disse uma seguidora. "Meu Deus, uma sereia", escreveu outra. "Que mulher maravilhosa", falou uma fã. "Você é simplesmente perfeita", comentou mais uma.

Confira os cliques de Sophia Abrahão de biquíni:

Declaração de aniversário

Na última sexta, 17, Sophia Abrahão usou as redes sociais para prestar uma linda homenagem para o marido, o ator Sérgio Malheiros, que completou 30 anos de vida. Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma sequência de cliques ao lado do amado e falou sobre o relacionamento deles.

"Meu amor, você trintou! E quanta história carrega dentro de si, né? A gente se conheceu em um momento muito conturbado da minha vida. A verdade, é que eu já tinha me conformado que a paz não tinha sido reservada pra mim. Vivia na confusão, na correria, na ansiedade. Acostumada com o caos. Normalizando o desconforto e a angústia. Foi aí que a sorte (chame isso do que quiser) brilhou. Sorte de ter te encontrado tão cedo na vida [...]", escreveu ela em um trecho da publicação.

