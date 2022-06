Descamisado, José Loreto exibe corpo sarado em foto: "Sem defeitos"

Sem camisa, José Loreto surgiu exibindo o corpo sarado em clique na natureza

CARAS Digital Publicado em 02/06/2022, às 09h53

O ator José Loreto (38) está vivendo Tadeu na novela Pantanal, e as gravações estão a todo vapor no Mato Grosso do Sul.

E na última quarta-feira, 01, José Loreto compartilhou um registro feito por Juliano Cazarré (41) no meio da natureza.

De óculos e ostentando um sorriso, o artista surgiu sem camisa e exibiu todo o corpo sarado nas redes sociais.

E claro, nos comentários, fãs e amigos de José Loreto usaram o espaço para enaltecer a beleza do ator: "Sem defeitos", comentou um. "Lindo demais", destacou outro. "Muito gato", escreveu o terceiro.

Descamisado, José Loreto exibe corpo sarado em foto:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por José Loreto (@joseloreto)

38