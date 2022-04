Tadeu rejeita Jove como irmão e se enfurece em 'Pantanal'

Tadeu rejeita Jove como seu irmão e se enfurece com José Leôncio na novela 'Pantanal'

CARAS Digital Publicado em 18/04/2022, às 11h45

A aguardada segunda fase da novela Pantanal chegou com tudo e novas reviravoltas irão acontecer em breve no remake rural.

Nos próximos capítulos da trama das 21 horas, Tadeu (José Loreto) não conseguirá disfarçar o ciúme que sente de Jove (Jesuita Barbosa), e os dois vão se estranhar na história.

Tadeu irá procurar José Leôncio (Marcos Palmeira) e discutirá com o pai no folhetim da TV Globo. Em seguida, o fazendeiro pedirá para o filho mais velho o chamar de pai no sigilo e tratar bem o seu irmão.

Rancor do pai

Com certo rancor, o rapaz não vai gostar da nova ordem e confrontará o poderoso na novela das nove. "Não é meu irmão!!!", dirá o boiadeiro Tadeu que promete ter muitos embates em família na trama.