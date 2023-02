Deolane Bezerra causa com decote até o umbigo em trio de Claudia Leitte: "Uau!"

A ex-Fazenda, Deolane Bezerra escandaliza em look ousado e provoca com decote até o umbigo; confira!

Pronta para o Carnaval 2023! Na tarde deste domingo, 19, a ex-Fazenda Deolane Bezerra (35) deu um show de beleza e sensualidade nas redes sociais.

Através de seu Instagram, a loira compartilhou uma sequência de cliques em que aparece com uma megaprodução de tirar o fôlego.

A advogada surgiu com um body mega coladinho e todo decotado, com detalhes em plumas na cor roxa. Ousada, ela deixou o decote à mostra até a altura do umbigo e arrancou suspiros dos admiradores.

"Hoje é dia, simbora", escreveu ela na legenda da publicação, se referindo à sua presença no trio elétrico da cantora Claudia Leitte.

Nos comentários dos registros publicados, os fãs encheram a celebridade de elogios. "Eu caso na hora", brincou uma. "Perfeita", disparou outra. "Esquece que a mãe tá estourada!", falou uma terceira. "Deusa", comentou mais uma.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE DEOLANE BEZERRA:

Recentemente, Deolane Bezerra ostentou seu corpaço escultural em novas fotos publicadas em sua conta na rede social.

Nos registros compartilhados, a advogada apareceu fazendo poses em um barco e roubou a cena ao surgir vestindo um biquíni de modelo sem alça com transparência.

Nos comentários, os seguidores logo admiraram a famosa. "Perfeita", falaram os internautas. "Maravilhosa", enalteceram outros.