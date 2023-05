Deborah Secco realiza procedimento estético nos glúteos: "Deixar o bumbum bem durinho"

A atriz Deborah Secco mostrou um pouco do procedimento estético que realizou para deixar o bumbum durinho

Deborah Secco(43) decidiu dividir um pouco do seu dia com seus seguidores das redes sociais. Através dos Stories do Instagram, ela contou que estava fazendo um procedimento estético nos glúteos.

No vídeo, a atriz surgiu deitada com o bumbum para cima. Usando uma calcinha fio-dental, a artista mostrou que estava com um aparelho trabalhando nos glúteos.

"Hoje é dia de deixar o bumbum bem durinho", disse a artista, marcando a dermatologista Bianca Busatto, responsável pelo procedimento.

Secco já realizou diversos procedimentos estáticos e revelou que já fez um preenchimento de olheiras e no maxilar que não teve o resultado esperado. "Sofri muito. Fiz preenchimento de olheira e maxilar. Ficou um horror, desfiz no mesmo dia. Quando cheguei em casa, o Hugo falou: 'Isso é muito preocupante. Você não gosta de quem você é'", contou ela em entrevista a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo. "Desde então, parei de fazer tudo. Porque fiquei 'um alien'. Isso tem uns três anos. Me tocou o que ele falou", confessou.

Confira a publicação de Deborah Secco sobre o procedimento estético:

Deborah Secco mostra tratamentopara o bumbum - Reprodução/Instagram

Look descolado

A atriz Deborah Secco atualizou seu Instagram com um registro de seu look do dia. Totalmente descolada, a musa misturou diversas tendências e criou um modelito único. Posando no espelho de casa, a atriz fez carão para mostrar a escolha das peças: um cropped de manga longa listrado e colorido que deixou seu abdômen sequinho totalmente à mostra, além de uma bermuda jeans oversized de cintura baixa, que também deu um destaque especial para o corpo magérrimo dela.

Entre os acessórios, ela brincou com as cores e apostou em um boné off white, óculos escuros vermelhos, um cinto finíssimo de grife na mesma cor, além de uma bolsa diferentona em jeans. Para concluir o look, a mãe da pequena Maria Flor (7), fruto do relacionamento com o modelo Hugo Moura (33), elegeu um tênis todo colorido: "Oi, quinta-feira", a artista legendou a publicação.

