Magérrima, Deborah Secco exibe barriga trincada com look descolado

De cropped e bermuda, Deborah Secco ostenta beleza natural ao surgir com abdômen sequinho à mostra

A atriz Deborah Secco (43) atualizou seu Instagram nesta quinta-feira, 18, com um registro de seu look do dia nos stories. Totalmente descolada, a musa misturou diversas tendências e criou um modelito único. A escolha chamou atenção de seus mais de 25 milhões de seguidores ao evidenciar o corpão sarado e a beleza natural da artista.

Posando no espelho de casa, Deborah fez carão para mostrar a escolha das peças: um cropped de manga longa listrado e colorido que deixou seu abdômen sequinho totalmente à mostra, além de uma bermuda jeans oversized de cintura baixa, que também deu um destaque especial para o corpo magérrimo da atriz.

Entre os acessórios, Deborah brincou com as cores e apostou em um boné off white, óculos escuros vermelhos, um cinto finíssimo de grife na mesma cor, além de uma bolsa diferentona em jeans. Para concluir o look, a mãe da pequena Maria Flor (7), fruto do relacionamento com o modelo Hugo Moura (33), elegeu um tênis todo colorido: “Oi, quinta-feira”, a artista legendou a publicação.

Deborah Secco exibe barriga trincada ao posar com look descolado - Reprodução/Instagram

Deborah Secco radicaliza e passa por transformação no visual:

No início desta semana, Deborah Secco surpreendeu os seguidores ao mostrar o resultado de sua mudança radical no visual. É que a artista decidiu colocar um mega hair gigantesco e surgiu com os cabelos lisos e castanhos enormes, na altura da cintura. Pelo Instagram, a musa mostrou todos os detalhes da transformação.

Pela manhã, a artista comunicou os fãs que iria aumentar as madeixas e logo após algumas horas, a famosa compartilhou o resultado: "Aguentem que eu estou me amando com esse cabelão que voltou! Postando até sem filtro", brincou ela ao mostrar os fios gigantescos para o maridão após voltar do salão. Confira o antes e depois!