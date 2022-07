Deborah Secco revela procedimento estético que deu errado: 'Fiquei um alien'

Deborah Secco relata susto após procedimento estético no seu rosto e diz qual foi a sua reação

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 10h00

A atriz Deborah Secco (42) contou que já fez um procedimento estético que não deu certo. Em conversa com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, ela disse que fez um preenchimento de olheiras e no maxilar que não teve o resultado esperado.

Assim, a artista precisou desfazer o procedimento no mesmo dia ao reprovar a sua aparência após a aplicação. "Sofri muito. Fiz preenchimento de olheira e maxilar. Ficou um horror, desfiz no mesmo dia. Quando cheguei em casa, o Hugo falou: 'Isso é muito preocupante. Você não gosta de quem você é'", disse ela.

Então, ela contou qual foi a sua reação. "Desde então, parei de fazer tudo. Porque fiquei 'um alien'. Isso tem uns três anos. Me tocou o que ele falou", declarou.

Por fim, Deborah Secco contou que não é mais adepta de procedimento estéticos. "Não sou contra quem faz [procedimentos estéticos], só que tem quer ter muito sentido. Não pode ser banal. Se um nariz de fato incomoda, então, vai lá. Para mim, hoje não faz sentido. Até penso em tirar, mas não tenho coragem", afirmou.

Deborah Secco exibe corpão em fotos de biquíni

Há poucos dias, Deborah Secco compartilhou fotos curtindo com o marido, Hugo Moura (32), e com a filha, Maria Flor (6), os últimos dias da viagem e chamou a atenção com seu corpaço torneado.

Usando um biquíni laranja, Deborah Secco deixou suas curvas bronzeadas em evidência e impressionou com sua boa forma. "Último dia dessa “mini férias“ inesquecível e cheia de amor", disse ela ao aparecer fazendo várias poses e mostrando o que fez com seus amores por lá.