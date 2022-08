Deborah Secco curte o dia na praia e ostenta corpaço de biquíni

Em Portugal, Deborah Secco aproveita verão europeu para renovar o bronzeado na praia e chama atenção com corpaço

CARAS Digital Publicado em 03/08/2022, às 15h16

Deborah Secco (42) aproveitou a tarde de folga nesta quarta-feira, 3, para aproveitar o verão europeu. Em Portugal para gravar uma série, a atriz compartilhou fotos na praia e chamou a atenção.

Pelos Stories do Instagram, a artista publicou fotos de biquíni e ostentou o corpaço definido. "Antes do trabalho... Sol!!!", escreveu ela na legenda.

Na primeira imagem, a esposa de Hugo Moura mostra o bumbum empinado em um biquíni colorido. Já na segunda, ela exibiu os cabelos molhados após um mergulho. Po último, a musa aparece deitada em uma canga com o bumbum para cima.

Deborah está em Portugal gravando a série Codex 632, adaptação do livro de José Rodrigues dos Santos. E para a sua personagem foi a um salão de beleza na Barra da Tijuca para colocar um megahair avaliado em R$8 mil.

DEBORAH SECCO IMPRESSIONA COM BELEZA EM FOTOS NO PÔ-DO-SOL

A atriz Deborah Secco (42) aproveitou o pôr do sol para compartilhar uma série de fotos tiradas pelo amado, Hugo Moura. Em seu perfil no Instagram, Deborah surgiu em diversas fotos, usando um top e shorts de academia, em frente ao pôr do sol impressionante.

