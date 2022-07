Confira o valor do megahair que Deborah Secco colocou para nova personagem

Deborah Secco coloca megahair para papel em série que será gravada em Portugal

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 12h11

Deborah Secco (42) impressionou as redes sociais na última quinta-feira, 15, ao aparecer com os cabelos alongados!

Prestes a gravar a série Codex 632, em Portugal, a atriz já começou os preparativos para viver a nova personagem. Ela foi a um salão de beleza na Barra da Tijuca para colocar um megahair.

Avaliado em R$8 mil, a extensão é conhecida como um Cabelo Brasileiro do Sul com 48 centímetros, método adesivado em 3D e coloração no tom 6/0 + 6/7. O procedimento completo demorou em torno de 3 horas.

A mãe de Maria Flor (6) foi atendida pela hairstylist Janny Moda, que cuida de seus cabelos há quase dois anos. De acordo com a cabeleireira, um dos principais motivos da confiança de Deborah em seu trabalho é a rapidez da técnica, atrelado a qualidade e a naturalidade que fica após o procedimento.

Confira o vídeo que Deborah Secco postou após ter colocado seu novo megahair: