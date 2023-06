Deborah Secco chama atenção na web ao posar com biquíni diferentão

Ela pode! Deborah Secco causa nas redes sociais ao exibir corpão magérrimo com biquíni jeans no Ceará

A atriz Deborah Secco está curtindo uma viagem com a família em Fortaleza, no Ceará. Acompanhada do marido, o modelo Hugo Moura, e da filha, Maria Flor, a musa compartilha detalhes dos passeios em suas redes sociais. Mas ela escandalizou ao posar com um biquíni diferentão enquanto curtia a praia na tarde deste sábado, 10.

É que Deborah elegeu um biquíni jeans extremamente fino para aproveitar o clima cearense e pegar um bronze. Pelos stories do Instagram, a beldade exibiu o corpão sequinho de diferentes ângulos, deixando à mostra o decote profundo, o abdômen trincado e o quadril saltado. Além das peças minúsculas, ela elegeu um óculos de sol enorme para se proteger.

Deborah Secco chama atenção ao posar com biquíni jeans - Reprodução/Instagram

Deborah Secco exibe corpaço com biquíni fininho jeans - Reprodução/Instagram

Além deste clique, a morena também compartilhou alguns registros em seu feed da rede social na última quinta-feira, 09. Nos cliques, Deborah aparece com um biquíni neon, abraçadinha com sua única herdeira: “Eu e ela. Nada me faz mais feliz”, a atriz legendou a publicação e se derreteu pela pequena, que tem apenas 7 aninhos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Maria é fruto do relacionamento com Hugo Moura. Deborah conheceu o modelo após se apaixonar por uma foto publicada em seu Instagram. Após abordá-lo pelas redes sociais, eles nunca mais se desgrudaram e oficializaram a união em 2015. Inclusive, recentemente, a atriz abriu detalhes e revelou que vive um modelo de casamento “negociado”.

Deborah Secco abre o jogo sobre relação com Hugo Moura:

Na última terça-feira, 6, a atriz Deborah Secco participou do podcast PodDelas e abriu o jogo sobre seu casamento com o marido, o ator Hugo Moura, “Tenho um casamento num modelo não tão fechado. Também não é um casamento aberto, mas negociado.", a artista explicou a relação. Além disso, ela também revelou mais detalhes sobre sua vida sexual com o modelo.