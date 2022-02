Débora Nascimento mostra corpaço e empina o bumbum ao renovar bronzeado em praia no Rio: ''Domingo carioca''

Atriz Débora Nascimento recebeu chuva de elogios dos fãs ao postar sequência de fotos em praia no Rio de Janeiro com amiga modelo

CARAS Digital Publicado em 07/02/2022, às 09h40

A atriz Débora Nascimento (36) encantou os fãs com novos registros nas redes sociais!

Aproveitando o dia de sol na capital do Rio de Janeiro, a artista compartilhou uma sequência de registros na Praia de Ipanema, na zona sul.

De biquíni laranja cavado, a atriz exibiu seu corpaço à beira-mar. Acompanhada da amiga e modelo Emilie Rey, ela posou deslumbrante nas fotos usando óculos escuros e com uma bola nas mãos. De tomara que caia e look cavado, Débora Nascimento empinou o bumbum em um dos cliques e mostrou suas curvas perfeitas bronzeadas.

"Domingo carioca. Doce domingo de verão", escreveu a gata ao legendar o post.

A publicação rendeu inúmeras curtidas e comentários dos fãs. "Que mulher", exaltou uma seguidora. "Linda de viver", disse outra. "Garota de Ipanema é pouco. Você é do Leme ao Pontal..", destacou um terceiro. "Po, tinha certeza que era você no The Masked Singer", comentou mais um sobre o programa comandado por Ivete Sangalo (49).

Confira os registros de Débora Nascimento na praia: