Débora Nascimento chama atenção com cliques na praia: "Perfeição"

A atriz Débora Nascimento ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao surgir esbanjando beleza em Miami, nos Estados Unidos

Débora Nascimento arrancou elogios dos seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 22, ao compartilhar uma sequência de cliques na praia. Ela aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeador ao lado de uma amiga.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz, que está em Miami, nos Estados Unidos, chamou a atenção ao publicar algumas fotos em que aparece de biquíni e óculos escuros, esbanjando beleza em meio à natureza. "Brinde de primavera", escreveu ela na legenda.

Rapidamente a publicação recebeu diversas curtidas e elogios dos internautas. "Deixando Miami ainda mais linda", disse um seguidor. "Obra prima da natureza", elogiou outro. "A perfeição de mulher chegou e parou aí. Amo", escreveu um fã. "Que mulher espetacular", falou mais uma. "Cada dia mais linda", afirmou uma admiradora.

Recentemente, Débora abriu o jogo sobre a separação de José Loreto, com quem foi casada por quatro anos, e o polêmico "Surubão de Noronha". O assunto ficou entre os assuntos mais comentados no ano de 2019. "Eu ficava observando tudo meio que de longe, inserida naquilo tudo, e aí veio cortina de fumaça, surubão de não sei o que, uma grande cortina de fumaça para as pessoas não verem o óbvio. É uma coisa tão óbvia, fico impressionada que amigos e pessoas tão conscientes que tem discernimento ainda tem essa dúvida se houve ou não [traição], mas também não vale eu dizer se teve ou não", declarou durante a participação no videocast "Desculpa Alguma Coisa". Saiba mais!

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Débora Nascimento (@debranascimento)

Débora Nascimento e José Loreto se unem no aniversário da filha

A atriz Débora Nascimento e o ator José Loreto se reuniram no último domingo, 14, para comemorar o aniversário de 6 anos de idade da filha, Bella. Eles reuniram os amigos e familiares em uma casa de festas no Rio de Janeiro e mostraram os registros da celebração nas redes sociais.

A festa teve o tema do filme Avatar. Bella apareceu vestida como os personagens e esbanjou alegria ao comemorar sua nova idade ao lado dos pais. "6 anos da minha amada filha, minha melhor amiga, a razão da minha alegria, meu sentido maior de vida. Agradeço ao mundo, aos deuses, minha família e meus amigos!!", disse ele na legenda do post. Confira!