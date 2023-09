Débora Nascimento joga a real sobre exposição após separação de José Loreto e 'Surubão de Noronha'

Débora Nascimento falou sobre processo de separação de José Loreto e caso polêmico do 'Surubão de Noronha'

Débora Nascimento abriu o jogo sobre a separação de José Loreto, com quem foi casada por quatro anos, e o polêmico "Surubão de Noronha". O assunto ficou entre os assuntos mais comentados no ano de 2019. Entre boatos e suposições, um perfil anônimo do Instagram veio à tona na intenção de, supostamente, desmascarar famosos, dizendo que as idas à Fernando de Noronha, em Pernambuco, tinha um único objetivo: a pegação.

"Eu ficava observando tudo meio que de longe, inserida naquilo tudo, e aí veio cortina de fumaça, surubão de não sei o que, uma grande cortina de fumaça para as pessoas não verem o óbvio. É uma coisa tão óbvia, fico impressionada que amigos e pessoas tão conscientes que tem discernimento ainda tem essa dúvida se houve ou não [traição], mas também não vale eu dizer se teve ou não", declarou durante a participação no videocast "Desculpa Alguma Coisa".

Débora revelou também que sentiu medo de perder a filha durante o processo. "Uma mãe com um neném de dez meses sendo exposta, teve um grande surto coletivo e uma cortina de fumaça gigantesca, um monte de gente exigindo que eu defendesse o indefensável", disse.

Vale ressaltar que Débora e Loreto mantêm uma boa relação em prol de Bella, de 5 anos. O ex-casal tem a guarda compartilhada da menina e moram no mesmo condomínio para facilitar a dinâmica de convivência com a herdeira.

Débora Nascimento enfrentou dificuldade financeira

Débora Nascimentou relatou ainda que já passou por dificuldades quando era mais nova. "Já passei um período que não tinha dinheiro pra comer, contando moeda. Eu trabalhava, juntava meu dinheiro e viajava e aí voltava com aquele dinheiro, pagava meu cursos de atuação, colocava na poupança e eu não mexia porque eu sabia que era o dinheiro que eu tinha pra poder voltar e pagar meu próximo curso. Numa dessas viagem, eu cortei um dobrado. Então já tive uma experiência de passar uns dias com fome, sem ter dinheiro", comentou.