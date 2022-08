De visual novo, Paulo André exibe braços musculosos em foto sem camisa: ''Gato''

Ex-BBB e atleta Paulo André exibe braços musculosos e tatuado em clique sem camisa e deixa web babando

CARAS Digital Publicado em 26/08/2022, às 13h11

O atleta Paulo André (23), mais uma vez, arrancou suspiros de fãs ao compartilhar um clique quente em suas redes sociais. Na manhã desta sexta-feira, 26, o ex-BBB surgiu sem camisa em um registro descontraído.

Sentado em uma janela com uma vista para diversos prédios, o atleta posou sem camisa, com um sorriso de lado, exibindo sua barriga trincada e seus braços musculosos, além de exibir uma de suas tatuagens.

No registro, o modelo aparece com o cabelo mais curto com algumas “faixas” maiores que outras: "Tô de olho hein", brincou ele na legenda do registro ao provocar os fãs.

Nos comentários, é claro, o galã recebeu declarações pelos admiradores, que não pouparam palavras: "Esse homem é uma obra prima", escreveu uma fã. "Fiquei até sem ar", continuou. "Sem condições, Paulo André”, declarou uma terceira admiradora.

Paulo André exibe braços musculosos e tatuado em clique sem camisa e deixa web babando:

De carro novo!

Para celebrar seu aniversário de 24 anos que aconteceu no último dia 22, Paulo André se presenteou com um luxuoso. Em seus stories do Instagram, o atleta e ex-BB apareceu sorridente e abraçado com o carro preto de luxo.