Paulo André publica texto emocionante em homenagem ao amigo Pedro Scooby

O medalhista olímpico Paulo André fez um post emocionante para o sufista Pedro Scooby, que celebrou seu aniversário neste último dia 10

CARAS Digital Publicado em 11/08/2022, às 18h07

Nesta quinta-feira, 11, Paulo André (23) compartilhou em seu Instagram em homenagem ao amigo Pedro Scooby que completou 34 anos neste último dia 10.

Ao longo de um carrossel de oito imagens e um clipe, o medalhista olímpico compartilhou diversos momentos ao lado de Scooby na casa do Big Brother Brasil 2022.

“Essa carta não é apenas em comemoração ao seu aniversário, até porque já até passou kkkk. Mas também é uma carta pra você registrar no seu coração algumas palavras que representam nossa amizade, e de tudo, ou quase tudo que você significa para mim”, começou o atleta.

O ex-BBB comentou ainda sobre a conexão que sentiu desde que conheceu o surfista na casa mais vigiada do Brasil: “Nos conectamos no nosso primeiro encontro, fato! Porém nunca imaginei que fosse ter uma amizade tão verdadeira e sincera em tão pouco tempo com alguém. Parece até que nascemos da mesma placenta”, escreveu Paulo André.

“Apesar de ser impossível te resumir ei sempre faço questão de frisar o ser humano que você é e o coração gigante que você tem. Ontem na festa do seu aniversário foi uma prova concreta disso. Um dia histórico pro lugar onde você cresceu. As pessoas choravam, acredito eu, de emoção por tudo aquilo que você estava proporcionando pra elas, isso não tem preço”, comentou o medalhista olímpico.

O participante do BBB 22 seguiu rasgando elogios para o amigo: “É incrível a forma que você vive a vida. Desde o dia que te conheci , não tem um dia sequer que eu não aprendi com você. Você é luz, uma luz feita para iluminar o próximo. Isso pra mim é uma das coisas mais raras do mundo”.

Para encerrar, Paulo agradeceu o surfista pela amizade. “Os seus sonhos são os meus também. Obrigado por tudo, por todos os momentos e desde já por tudo que iremos viver”, escreveu.

Nos comentários, o apresentador do BBB 22, Tadeu Schmidt (47) elogiou a amizade entre os dois atletas: “ADOROOO essa amizade”.

E Tadeu não foi o único ao enaltecer a parceria entre Pedro e Paulo André. Uma seguidora comentou: "Aaaa como eu amo os meus favoritos. Amizade de milhões. Orgulho de vocês”. Outra fã escreveu: “Que amizade linda eu vi vocês construindo nesses 3 meses de programa, que vai durar para a vida toda”.

