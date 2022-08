Paulo André compartilha novo corte de cabelo e recebe elogios dos seguidores

O atleta e ex-BBB Paulo André compartilhou em suas redes sociais seu novo corte de cabelo e recebeu diversos elogios dos seus fãs

CARAS Digital Publicado em 24/08/2022, às 16h34

Nesta quarta-feira, 24, Paulo André (24) publicou em seu Instagram uma série de fotos exibindo e esbanjando beleza com seu corte de cabelo novo.

O atleta deixou o cabelo mais curto e deixou algumas “faixas” do cabelo maiores que outras. Para revelar o novo corte, o medalhista olímpico apareceu em algumas selfies sem camisa.

“Régua atualizada”, escreveu o participante do Big Brother Brasil 22 na legenda do carrossel composto por três fotos.

A colega de confinamento de Paulo André, Linn da Quebrada brincou com o atleta: “Aii que saudade daquilo”. E o ex-BBB Gil do Vigor elogiou: “Esse homem é lindo”.

Os fãs do ex-BBB amaram a postagem e rasgaram elogios para Paulo André. “Meu Deus do céu”, escreveu uma seguidora. Outra fã declarou: “O homem mais lindo do Brasil e falo com tranquilidade”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulo André 🏁 (@iampauloandre)

De carro novo!

Para celebrar seu aniversário de 24 anos que aconteceu no último dia 22, Paulo André se presenteou com um luxuoso.

Em seus stories do Instagram, o atleta e ex-BB apareceu sorridente e abraçado com o carro preto de luxo.