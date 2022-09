De vestido sem alça, Poliana Abritta surge arrasadora ao lado marido: ''Que casal lindo''

Em foto rara com o esposo, apresentadora Poliana Abritta surgiu toda estilosa para casamento de amigos

Redação Publicado em 25/09/2022, às 08h32

A apresentadora do 'Fantástico' Poliana Abritta (47) surpreendeu ao surgir toda arrumada em sua rede social ao lado do marido, o diretor global Chico Wallacer. Muito discreta, ela chamou a atenção ao compartilhar o clique raro com o esposo neste domingo, 25.

Em uma janela espelhada, a jornalista aproveitou para fazer o registro com o amado e chamou a atenção ao surgir toda arrumada para curtir um casamento com ele. Com um look arrasador ela roubou a cena.

Usando um vestido sem alça preto e cabelos presos, Poliana Abritta surgiu sorridente no clique segurando no ombro do esposo. "Amor para celebrar o amor", disse ela sobre ir acompanhada com Chico Wallacer para o casamento de amigos.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a apresentadora e o diretor de elogios. "Uau, que casal lindo", exclamou a amiga de trabalho Renata Ceribelli. "Maravilhosos", escreveram os internautas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Abritta (@polianaabritta)

Poliana Abritta compartilha foto rara com a filha na academia

Muito discreta com sua vida pessoal, Poliana Abritta encantou recentemente ao compartilhar um clique raro de uma das filhas, Manuela Carvalho (13), na rede social.

De férias, a garota foi flagrada pela jornalista durante um treino na academia. Mãe coruja, ela se derreteu pela herdeira fazendo companhia para ela no local.

"Porque não é todo dia que se tem a companhia da filhota no treino! apaixonada, postei", disse a apresentadora orgulhosa.

É bom lembrar que Manuela é uma dos trigêmeos de Poliana Abritta. Além dela, a jornalista é mãe de Guido e José, também de 13 anos.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!