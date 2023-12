De vestido de renda, Maraisa revela silhueta fininha e impressiona

Usando vestido rendada com transparência, Maraisa revela corpaço impressionante e chama a atenção dos fãs; veja as fotos

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, surpreendeu com mais um look arrasador. Nesta quinta-feira, 14, a famosa compartilhou fotos usando um vestido preto nada básico nos bastidores de mais um show.

Usando o a roupa de renda com transparência, a artista sertaneja posou toda estilosa e revelando suas curvas esculturais. "Produção escolhida para o show de ontem, uma festa muito especial em São Paulo-SP. Gostaram?!", disse ela na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a famosa de elogios. "Impressionante como não tem um único defeito", falaram os fãs. "Que mulher perfeita", exclamaram ao vê-la.

Nas últimas semanas, a cantora Maraisa, que está solteira após o fim de seu noivado rápido com o empresário Fernando Mocó, esbanjou beleza ao eleger um vestido banco com decote no umbigo.

Recentemente, ela terminou o noivado e brincou ao surgirem boatos de uma reconcialiação. "Essa semana está conturbada. O movimento está grande”, disse Maraisa. "Uma hora você tá noiva, depois separou, depois está pegando homem casado. Decide! Como é que você tá? Tá fazendo o quê da vida? Solteira, casada?", comentou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maraisa (@maraisa)

Quantos quilos Maiara já emagreceu?

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, está em um processo de emagrecimento e já vê os resultados na balança. Tanto que ela surpreendeu ao revelar quantos quilos perdeu nos últimos tempos.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, Maiara contou que já emagreceu 23 quilos e notou uma grande mudança em seu corpo . “Tinha que melhorar a autoestima, hoje eu estou voando e me sentindo super bem”, contou ela, e completou: “Faz a diferença pelo meu trabalho. Eu amo cantar e eu estava sentindo que eu precisava [emagrecer] para ter uma resistência melhor no palco. Ajuda o físico bem condicionado, até nas cordas vocais ajuda”.

Recentemente, Maiara mostrou o seu corpo mais magro ao aparecer apenas de maiô vermelho em uma praia. Hoje em dia, a cantora está solteira depois de romper o breve namoro com o cantor Matheus Gabriel.