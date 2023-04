De vestido curtinho, Carla Diaz deixa pernões à mostra em evento

Poderosa, atriz Carla Diaz chama atenção ao surgir deslumbrante com produção impecável para evento em São Paulo

A atriz Carla Diaz (32) roubou a cena ao surgir deslumbrante durante um evento na quarta-feira, 12, de lançamento de uma linha de malas de viagem!

Poderosa, a loira, que está participando da Dança dos Famosos do Domingão com Huck, escolheu um vestido preto bem curtinho tomara que caia com amarrações e uma sandália de salto alto. A famosa deixou os pernões torneados de fora e chamou atenção. Sorridente, a artista posou para fotos.

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, também marcou presença no evento que aconteceu no Shopping Pátio Paulista em São Paulo.

Recentemente, Carla acompanhou o noivo e deputado Felipe Becari durante reunião política na Câmara dos Deputados.

Confira as fotos:

Fotos: Tomze Fonseca/Ag News

Web se choca com finalização de coreografia de Carla Diaz

A apresentação, ou melhor, a finalização da coregrafia de Carla Diaz deu o que falar na internet após a exibição da 'Dança dos Famosos' do Domingão com Huck. Isso porque os telespectadores ficaram preocupados com o corpo da loira por conta de um movimento brusco.

Ao final da coreografia, Carla deu as mãos para o professor Diego Basilio e foi girada no ar, aterrissando no chão. Muitos pensaram que ela havia dado mal jeito no ombro, por conta da torção usada no movimento.

"Jurava que era uma boneca de pano", brincou um internauta no vídeo do momento publicado pela Globo. "Nessa hora tomei um susto, mas foi lindo", disse outra. "Minha mãe ficou com medo de ela ter deslocado o ombro", lamentou outro.

