Internautas se chocam com finalização de coreografia de Carla Diaz: "Dei um grito"

Carla Diaz surpreendeu telespectadores ao fazer movimento arriscado na 'Dança dos Famosos'

A apresentação, ou melhor, a finalização da coregrafia de Carla Diaz,deu o que falar na internet após a exibição da 'Dança dos Famosos' do Domingão com Huck. Isso porque os telespectadores ficaram preocupados com o corpo da loira por conta de um movimento brusco.

Ao final da coreografia, Carla deu as mãos para o professor Diego Basilio e foi girada no ar, aterrissando no chão. Muitos pensaram que ela havia dado mal jeito no ombro, por conta da torção usada no movimento.

"Jurava que era uma boneca de pano", brincou um internauta no vídeo do momento publicado pela Globo. "Nessa hora tomei um susto, mas foi lindo", disse outra. "Minha mãe ficou com medo de ela ter deslocado o ombro", lamentou outro. "Dei um grito, pensando que o ombro dela ia sair do lugar", afirmou mais um.

No Instagram, a loira comemorou o sucesso a apresentação: "Que desafio foi essa coreografia. Mas posso dizer que: a confiança no parceiro de dança é a base! @odiegobasilio AMIGOOO, obrigada! Obrigada por todas as vezes que pedi “vamos repetir?”, você esteve ali. Que sintonia boa, realmente é o que já disse antes, tinha que ser assim, tinha que ser nós! Com muita dedicação e empenho, conquistamos o 1º lugar 🥇 da semana, e deixo aqui registrado o quanto estou pronta para continuar me dedicando para as próximas danças".

Veja vídeo: