Carla Diaz deixa internautas chocados ao surgir na Câmara dos Deputados

Atriz Carla Diaz acompanha noivo e deputado Felipe Becari durante reunião política na Câmara dos Deputados

Nesta quarta-feira, 29, a atriz Carla Diaz (32) deixou os internautas completamente malucos ao aparecer durante uma assembleia na Câmara dos Deputados. Isso se deu pois a famosa estava acompanhando seu noivo, o deputado Felipe Becari.

O companheiro da atriz e ex-BBB foi eleito vice-presidente da Comissão de Cultura e revelou que, mesmo não sendo exatamente da cultura, tem participado de discussões sobre o assunto por conta de Carla Diaz.

A visita da atriz na Câmara dos Deputados chamou bastante atenção dos internautas, que se divertiram. “E a Carla Diaz que veio até a Câmara para acompanhar o namorado [noivo] que é deputado e acaba de ser eleito vice-presidente da Comissão da Cultura”, escreveu um. “Ele disse que não é da cultura, mas tem participado de discussão por conta da namorada [noiva]”, brincou outro.

🚨FAMOSOS: A ex-bbb Carla Diaz participou hoje de uma audiência na câmara dos deputados junto com o marido, o deputado Felipe Becari. pic.twitter.com/vdcmxJfAGJ — CHOQUEI (@choquei) March 29, 2023

Carla Diaz se declara no aniversário do noivo

A atriz celebrou o aniversário do noivo, e aproveitou a data especial para se declarar para o amado! Em seu perfil no Instagram, ela publicou um registro em que os dois aparecem agarradinhos, e falou sobre a felicidade de poder comemorar mais um aniversário do noivo. “Hoje é o seu dia, mais um aniversário seu que passamos juntos e sonho que comemoremos muitos outros juntinhos, até o final das nossas vidas!", começou ela.