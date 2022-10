De vestido aberto, Paula Fernandes deixa decote e cinturinha de boneca à mostra: ''Tão perfeita''

Cantora Paula Fernandes impressionou ao exibir silhueta escultural em look com recortes estratégicos

CARAS Digital Publicado em 26/10/2022, às 09h39

A cantora Paula Fernandes (38) deu um show de beleza e estilo ao mostrar um look para um evento nesta terça-feira, 25. Em sua rede social, ela compartilhou fotos usando o vestido arrasador e chamou a atenção.

Nos registros, a sertaneja exibiu seu corpaço escultural na peça recortado e impressionou ao deixar à mostra o decote e uma barriga reta.

"Prontinha pra festejar a vida do meu amigo", disse Paula Fernandes ao surgir toda arrumada com a combinação de vestidinho aberto e ankle boots.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a famosa de elogios ao vê-la deslumbrante para o evento do amigo. "Maravilhosa", exclamaram os fãs. "Tão perfeita", falaram outros.

Veja o look de Paula Fernandes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PAULA FERNANDES 🚪 (@paulafernandes)

Paula Fernandes rebate boatos sobre pedido de cama de casal em camarim

A cantora Paula Fernandes usou as redes sociais para desabafar após ter sido vítima de fake news sobre a sua carreira. A artista desmentiu os boatos de que teria pedido para ter uma cama de casal no camarim dos seus shows. Ela ficou incrédula com a notícia falsa e fez questão de se pronunciar nas redes sociais para não deixar dúvidas de que o assunto não é verdade.

"Vocês sabem que meus últimos meses foram de muito trabalho. Muita coisa boa acontecendo nessa retomada dos shows e da minha agenda. Justamente por isso resolvei dar uma pausa, uma semana de férias para descansar, viajar e repor as energias, já que tenho uma nova turnê em agosto", disse ela, e completou: "Me deparei com uma nova fake news. Confesso que não sabia se ria ou ficava indignada com a notícia que eu havia exigido uma cama de casal no camarim".

