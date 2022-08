Paula Fernandes rebate boatos sobre pedido de cama de casal em camarim

Paula Fernandes desabafa após ter sido vítima de fake news sobre a sua vida profissional: 'Não sabia se ria ou ficava indignada'

CARAS Digital Publicado em 05/08/2022, às 13h01

A cantora Paula Fernandes usou as redes sociais para desabafar após ter sido vítima de fake news sobre a sua carreira. A artista desmentiu os boatos de que teria pedido para ter uma cama de casal no camarim dos seus shows. Ela ficou incrédula com a notícia falsa e fez questão de se pronunciar nas redes sociais para não deixar dúvidas de que o assunto não é verdade.

"Vocês sabem que meus últimos meses foram de muito trabalho. Muita coisa boa acontecendo nessa retomada dos shows e da minha agenda. Justamente por isso resolvei dar uma pausa, uma semana de férias para descansar, viajar e repor as energias, já que tenho uma nova turnê em agosto", disse ela, e completou: "Me deparei com uma nova fake news. Confesso que não sabia se ria ou ficava indignada com a notícia que eu havia exigido uma cama de casal no camarim".

Então, a artista continuou falando sobre o assunto. "É possível? E olha que já li várias. Essa conseguiu me surpreender. Quem inventa está querendo ganhar 5 minutinhos de fama. Mas dessa vez foi diferente, senti que precisava falar. É extremamente preocupante. Eu acho que nós precisamos olhar cada notícia com mais carinho. Não sabemos a consequência disso. Vira mexe alguém está grávida, Larissa Manoela, Paolla Oliveira, a lista de mulheres é vasta. É revoltante. A gente precisa ser respeitada e ouvida. Minha resposta é para todos os que veiculam fake news sem imaginar que do outro lado existe uma pessoa, uma vida e uma carreira. Basta!", declarou.

Assista ao vídeo com o desabafo de Paula Fernandes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PAULA FERNANDES 🚪 (@paulafernandes)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!