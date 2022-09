Deslumbrante, Monique Alfradique é clicada com vestidinho coladíssimo em evento: ''Barbie''

Belíssima, atriz Monique Alfradique ousa no estilo em clique luxuoso com vestidinho preto coladíssimo e botas de couro

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 08h51

Mais uma vez, a atriz Monique Alfradique (35) roubou a cena nas noites cariocas com a sua beleza e estilo! Dona de um corpo escultural, a apresentadora usou as redes sociais na noite do último domingo, 12, para mostrar toda a sua sensualidade em uma sequência de parar o trânsito!

De madeixas presas e pronta para curtir uma noite de shows nas badaladas noites cariocas, ela posou usando um vestidinho preto nada básico que destacou ainda mais as suas curvas. Não deixando a sua beleza de lado, a loira colocou as pernas para destaque e completou a peça com botas altas.

Para completar a peça, ela optou por um blazer repleto de brilho com detalhes coloridos: "Último dia", escreveu ela na legenda da postagem que roubou a cena nas redes sociais.

Nos comentários, é claro, os fãs não deixaram de exaltar a beleza da artista brasileira: "Você é maravilhosa", disparou um. "Simplesmente impecável! Uma barbie", disse outra ao completar com emojis apaixonados. "Linda! Cada vez mais poderosa", exaltou uma terceira.

Monique Alfradique ousa no estilo ao apostar em vestidinho preto coladíssimo e botas de couro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Monique Alfradique (@moniquealfradique)

Monique Alfradique exibe corpaço na academia:

Recentemente, Monique Alfradique deu um show de beleza e boa forma ao compartilhar algumas fotos na academia, exibindo o seu corpaço, enquanto usava um look fitness estiloso, com um top decotado e uma calça de ginástica colada, tudo de cor pink.

