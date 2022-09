De look fitness decotado, Monique Alfradique exibe corpaço arrasador na academia

Atriz Monique Alfradique roubou a cena na academia ao exibir curvas desenhadas em look fitness pink

Redação Publicado em 01/09/2022, às 08h47

A atriz Monique Alfradique (36) deu um show de beleza e boa forma nesta quarta-feira, 31, ao compartilhar cliques em uma academia de São Paulo. Toda estilosa, a loira roubou a cena no local com seu corpaço sarado.

Usando um top decotado e uma calça de ginástica colada, tudo de cor pink, a famosa apareceu deslumbrante no local para treinar. Com suas curvas à mostra, Monique Alfradique provou ser dona de músculos desenhados.

Com a barriga de fora, mesmo com o frio da cidade, a musa chamou a atenção ao ostentar seu tanquinho bem seco em um clique no espelho do banheiro.

Ainda recentemente, Monique Alfradique impressionou ao compartilhar um vídeo pegando pesado na academia. O abdômen sarado roubou a cena também na ocasião.

Monique Alfradique exibe bastidores de seu novo projeto

Recententemente, Monique Alfradique decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco de sua rotina no trabalho.

A atriz ficou o dia inteiro gravando os bastidores do set de gravação e publicou um vídeo em suas redes sociais, em que ela aparece saindo de casa, fazendo o teste de covid-19 diário, se maquiando, vestindo o figurino e indo para o estúdio. O registro de sua rotina deixou os internautas ainda mais admirados.

