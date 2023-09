De vestidinho de crochê, Scheila Carvalho choca com corpaço monumental: ''Linda''

Dançarina Scheila Carvalho choca ao exibir curvas mega torneadas em look de crochê

A dançarina Scheila Carvalho chamou a atenção ao se exibir em um look de crochê. Nesta segunda-feira, 18, a famosa compartilhou um vídeo usando o look vazado e impressionou ao deixar suas curvas musculosas em evidência.

Usando o look com recortes estratégicos e bem colado ao corpo para acompanhar um show do marido, o cantor Tony Salles, a morena não passou despercebida ao revelar sua boa forma. Além da peça, ela apostou em um cabelão para roubar a cena.

"De ontem para o show do maridão", contou Scheila Carvalho ao exibir o registro poderoso. Nos comentários, os internautas se mostraram impactados com a musa. "Linda demais", elogiaram os fãs. "Deusa", enalteceram outros.

Ainda nas últimas semanas, a eterna morena do É o Tcha cometeu uma gafe ao participar do Encontro ao lado do esposo. "Ô gente, desculpa aí. Deu um alarme no celular aqui. Na hora", lamentou ela na ocasião.

Veja o look de Scheila Carvalho:

Filha do casal comemorou 13 anos

Musa do É o Tchan, Scheila Carvalhorealizou em julho uma festa caprichada para comemorar o aniversário de 13 anos da linda Giullia Carvalho. A pequena entrou na adolescência e surgiu em família.

Ao lado do pai, o cantor baiano Tony Salles, a aniversariante impressionou os fãs com sua beleza. Estilosa e feliz da vida, ela apareceu radiante com o momento feliz. No momento do "parabéns", o casal famoso posou ao lado da herdeira.

"Meu amor, o tempo voa e parece que foi ontem que segurei você nos meus braços pela primeira vez. Hoje, celebramos mais um ano da sua vida e agradeço a Deus por cada momento compartilhado. Parabéns, minha filha!", disse a morena nas redes sociais.

