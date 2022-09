De top micro, Simaria deixa decote turbinado saltando e arrasa

Cantora Simaria fez foto usando top minúsculo e deixou decote saltando bem evidente

Redação Publicado em 30/09/2022, às 10h45

A cantora Simaria Mendes (40) surgiu arrasadora em mais um de seus cliques ousados. Nesta quinta-feira, 29, a famosa compartilhou uma foto usando um top pequeno e roubou a cena.

No registro poderoso, a ex-dupla de Simone Mendes (38) apareceu fazendo carão para a câmera e chamou a atenção ao deixar seu decote à mostra.

Vestindo o sutiã apertado, a artista deixou os seios turbinados bem marcados e fez a temperatura subir.

Com os cabelos longos feitos e uma maquiagem bem iluminada, Simaria ostentou sua beleza com estilo ao arrematar a combinação com um colar de corrente dourada.

Ainda nos últimos dias, a famosa arrancou elogios ao publicar uma foto em seu Twitter de biquíni. Usando um modelo de crochê, ela ostentou seu decote perfeito no dia ensolarado.

Simaria aparece em show de Simone de surpresa

Afastada dos palcos desde junho deste ano, a cantora Simaria Mendes pegou a todos de surpresa no último sábado, 24, inclusive a irmã, Simone Mendes, ao aparecer no palco de um show que a esposa de Kaká Diniz estava fazendo.

Durante a apresentação da irmã em uma casa de shows em São Paulo, Simaria apareceu sem avisar e emocionou a todos com a iniciativa. Afinal, elas não se apresentavam juntas desde o anúncio da pausa da musa em sua carreira para cuidar da saúde.

