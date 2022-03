De top, filha de Flávia Alessandra deixa barriga à mostra e encanta: ''Linda e estilosa''

Giulia Costa, herdeira de Flávia Alessandra com o diretor falecido Marcos Paulo, arrasou ao exibir look do dia e recebeu elogios dos fãs

CARAS Digital Publicado em 17/03/2022, às 13h07

A primogênita de Flávia Alessandra (47) encantou os seguidores na web na quarta-feira, 16!

A atriz Giulia Costa (22), fruto do relacionamento de Flávia com o diretor Marcos Paulo (1951 - 2012), que faleceu aos 61 anos de idade, de embolia pulmonar, arrancou elogios dos seguidores ao postar novos cliques exibindo look do dia.

Em seu perfil no Instagram, a jovem dispensou o sutiã e posou usando um top branco e calça jeans escura, esbanjando estilo.

"Lindaaaa demais", "Tão linda!! Charmosa!!", "Que mulherrr, Brasilll!", "Musa maravilhosa", "Ahhh, que mulherão é essa Brazilllll?! Perfeita aos olhos do papai", "Você abusa na beleza", elogiaram os fãs.

Flávia Alessandra e Otaviano Costa celebram aniversário de Giulia Costa

Giulia Costa completou mais um ano de vida recentemente e ganhou homenagens especiais da mãe, Flávia Alessandra, e Otaviano Costa. "Minha pequena faz 22! 22 anos de banho de mar, viagens e risadas. Amo estar com vc, meu amor! Amo quando assistimos série e terminamos temporadas inteiras num único fim de semana. Amo os filmes alternativos da faculdade. Amo vc funkeira ou chorando como uma boa pisciana. Amo seus conceitos e visões e aprendo tanto", disse a mãe coruja.

O apresentador resgatou um clique antigo com Giulia e se derreteu: "Minha menina do dia 25. Minha garota de 22. Hj é dia de celebrar vc, sua vida, sua risada, sua alegria, sua emoção. Hj é dia de celebrar a sua pipoca e o seu cinema. Hj é dia de família, amigos, dogs, dança, fotos, cantos, Nando, Cássia e até all star azul! Mais um ciclo de vc em nós. Com todos nós. Do jeito que vc ama, minha vegetariana e pisciana. Menina do mar e Yemanjá", declarou ele.

Confira o clique de Giulia Costa:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Giulia Costa (@giuliacosta)