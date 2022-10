De top e shortinhos, Mariana Rios exibe corpaço absurdo e impressiona: ''Arraso de mulher''

Apresentadora Mariana Rios surgiu deslumbrante de look curtinho em meio à natureza e roubou a cena com sua beleza

Publicado em 04/10/2022

A apresentadora Mariana Rios (37) deu um show de beleza em sua rede social nesta segunda-feira, 03, ao compartilhar uma foto deslumbrante em meio à natureza. Fazendo poses, a famosa roubou a cena no lugar.

No registro, a cantora apareceu usando um look curtinho e chamou a atenção com seu corpo escultural. De top amarelo e shortinhos, Mariana Rio deixou suas curvas sequinhas em evidência. Na legenda da publicação reflexiva, ela aproveitou para escrever um texto cheio de pensamentos.

"Sou a sequência de decisões, amores, caminhos, ilusões. Sou a paz de sempre, que nem sempre faz morada. Sou vida, fogo, ar, mar… Sou rios de mim. Sou um pouco de tudo que mistura um muito. Doce principalmente quando amarga. Olhar que até mesmo, em silêncio, fala. Sou meus dias de alegria, outros de solidão. E saindo da fantasia às vezes sinto que grito em vão. Sou no mínimo o máximo de todas as vozes que falam em mim. Elas nunca se calam", disse.



"Sou a busca por ser melhor, sou a vontade de não ser nada, ao mesmo tempo que tudo. E esse tudo que muda o tempo todo em segundos? Às vezes viva, às vezes cansada. Sou a busca pela beleza que é rara. A que vem de dentro. Por fora não se encontra. Então por isso as vezes me dou conta, De que minha visão deturpa. E transforma sua culpa justamente no que eu queria ver. Sou eu, ao mesmo tempo sou você. E nesse espelho embaçado. Que quando olho deseja ser quebrado. Mas que no fundo teme os tais sete anos de azar. O que seria esse tal? Talvez não soaria tão mal. Já que viver precisando sempre sorrir pra não ter que justificar o que parece ser banal, me levaria onde gostaria de estar", falou ela.

Nos comentários da publicação, a artista recebeu uma chuva de elogios. "Arraso de mulher", escreveram sobre a famosa. "Simplesmente linda e maravilhosa", disseram outros.

De biquíni, Mariana Rios exibe barriga negativa impressionante

Recentemente, Mariana Rios impressionou ao mostrar sua barriga negativa durante um passeio de barco com os amigos. De biquíni, a famosa roubou a cena com seu corpaço escultural ao celebrar seu aniversário em grande estilo em alto mar.

