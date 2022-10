De shortinhos, Lívia Andrade exibe corpaço em dia relaxante nos EUA: ''Linda''

Na Flórida, apresentadora Lívia Andrade fez fotos aproveitando a natureza e roubou a cena com look curtinho

A apresentadora Lívia Andrade (39) está aproveitando mais uma viagem na Flórida, nos EUA. Nesta quinta-feira, 27, a famosa compartilhou cliques curtindo um local com natureza e se destacou com sua beleza.

Nos registros publicados pela loira na rede social, ela roubou a cena ao surgir com um look casual, composto por shortinhos e uma camiseta estampada. De lenço na cabeça, a famosa posou toda descolada no lugar.

"Saúde!", brindou Lívia Andrade ao surgir com uma taça de champanhe na mão enquanto admirava os animas e o pôr-do-sol.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a apresentadora de elogios. "Linda", admiraram os fãs. "Maravilhosa é ela", escreveram os fãs.

Ainda nos últimos dias, a artista global arrancou suspiros ao surgi com o decote saltando em um look com cropped justíssimo.

Lívia Andrade revela acidente que sofreu no 'Domingão'

A apresentadora Lívia Andrade revelou recentemente que sofreu um acidente durante a gravação do Domingão há algumas semanas. Em seus stories no Instagram, a loira fez alguns vídeos contando o que aconteceu e que estava a caminho para resolver o estrago ocasionado.

Dias antes, a famosa abriu o jogo sobre sua ausência em um Domingão ao vivo e revelou se continua com o contrato com a emissora carioca para integrar o programa de Luciano Huck.

