De shortinhos e top, Sheila Mello pega pesado na academia e corpaço rouba a cena

Sheila Mello impressionou ao exibir curvas saradas em vídeo na academia

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 13h59

A dançarina Sheila Mello (43) impressionou com sua boa forma ao mostrar como pega pesado na academia.

Nesta terça-feira, 19, a ex-loira do É o Tchan compartilhou um vídeo fazendo musculação e roubou a cena ao exibir suas curvas torneadas em ação.

De look fitness, composto por shorts e top, Sheila Mello surgiu deslumbrante enquanto treinava. "Um pedacinho do treino das férias. Fato curioso: não vou para um lugar que não tenha onde treinar. A saúde agradece", contou sobre estar em um hotel com academia.

Nos comentários, os internautas admiram a beleza da famosa. "Musa fitness", disseram os fãs. "Belíssima", elogiaram outros.

Nos últimos dias, Sheila Mello chamou a atenção ao aparecer de biquíni em clima de romance com o namorado, João Souza (34).

Sheila Mello esbanja boa forma na academia durante férias; veja o vídeo: