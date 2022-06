Sheila Mello relembra concurso do É o Tchan: ''Foi perrengue''

Dançarina Sheila Mello relembrou como tudo começou em sua carreira como loira do É o Tchan

CARAS Digital Publicado em 03/06/2022, às 07h46

A dançarina Sheila Mello (43) recordou um clique que mostra o início de sua carreira como loira do É o Tchan!

Nesta quinta-feira, 2, a artista aproveitou o clima de tbt na rede social e resgatou uma foto de quando estava participando do concurso que escolheria a loira que substituiria Carla Perez (44) em 1998. No registro, ela apareceu em uma etapa antes de ir para o palco do Domingão do Faustão.

"O comecinho de tudo! Nessa etapa, o concurso ainda era na boate Ilha de Capri, e só no finalzinho que fomos para o Faustão, quando já estávamos em 16 finalistas", contou ela.

"Cada etapa eles enviavam um telegrama, para avisar quem tinha ou não passado para a próxima fase. Foi perrengue, mas graças a maioria de vocês que me acompanham desde a seletiva, deu tudo certo", deu mais detalhes sobre o processo.

Nos comentários da publicação, os fãs admiraram a lembrança. "Linda desde aquela época", elogiaram. "Desde o início você tinha tudo para dar certo", falaram outros.

Nas últimas semanas, Sheila Mello impressionou ao compartilhar uma foto da filha, Brenda Scherer (9), mostrando como a herdeira está grande.

Sheila Mello recorda concurso da loira do É o Tchan; veja: