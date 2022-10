De shortinhos e top, Flávia Alessandra exibe corpaço ao sair da academia

Flávia Alessandra ostentou o corpaço em dia de academia no Rio com shorts curto e top

CARAS Digital Publicado em 11/10/2022, às 14h44

Nesta terça-feira, 11, foi dia de academia para Flávia Alessandra (48)! A atriz foi fotografada saindo do treino na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Para a ocasião, a musa apostou em um shortinho curto de lycra e um top, e exibiu o corpaço.

Dona de um corpo espetacular, a artista deixou a barriga sarada de fora e ostentou os pernões. Ela completou o visual com um coque e um óculos escuros.

Mais cedo, Flávia Alessandra impressionou a web com sua beleza mais uma vez ao compartilhou uma sequência de fotos exibindo o look do dia: um conjunto curtinho, com minissaia e top cropped, ambos na cor laranja.

FLÁVIA ALESSANDRA CELEBRA ANIVERSÁRIO DA FILHA CAÇULA

A filha de Flávia Alessandra (48) e Otaviano Costa (49) completou 12 anos de vida. Os papais corujas usaram as redes sociais para fazer homenagens para Olivia e emocionaram. A atriz compartilhou um vídeo desde o parto da herdeira até os dias atuais e rasgou elogios para ela. "Hoje é dia da nossa menina linda! Do amor de nossas vidas, que já tá enorme, mas continua sendo nossa pequena. Cheia de amigas e amigos, doce, com suas dúvidas, mas também cheia de certezas, Nutella e diversão… Ela nos relembra de como devemos levar a vida, do que realmente importa e do que vale a pena", disse ela.

