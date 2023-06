De shortinhos e cropped, Gretchen exibe barriga negativa em foto com o marido

Gretchen exibe barriga reta ao combinar look ousado com o esposo; veja

A cantora Gretchen chamou a atenção ao compartilhar um novo clique com o marido, o saxofonista Esdras de Souza. Neste domingo, 18, dias depois de ser criticada por exibir seu corpo em fotos de biquíni fio-dental, a famosa impressionou ao surgir combinando look com amado.

De cropped e shortinhos jeans curto de cintura baixa, a Rainha do Rebolado deixou sua barriga negativa à mostra. Dando um show de estilo, ela ainda arrematou a combinação em azul com tênis. O marido usou peças no mesmo estilo.

"Bom Domingo. Começando o dia de azul. Porque tudo tem que ser azul na minha vida. Que o seu Domingo também seja azul", disse Gretchen ao surgir curtindo o dia de folga com o esposo em Portugal.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram o casal. "Divinos", elogiaram os fãs. "Lindos", disseram outros.

Ainda neste sábado, 17, Gretchen deu o que falar ao aparecer dançando de biquíni fio-dental com Esdras de Souza. Antes disso, ela compartilhou cliques usando apenas a roupa de banho e causou ao ostentar suas curvas mega torneadas.

Gretchen revela procedimento para cobrir 'careca' da cabeça: 'Nunca tinha visto'

A cantora Gretchen surpreendeu ao revelar mais um procedimento de beleza. Nesta sexta-feira, 09, a famosa compartilhou o antes e depois de seu couro cabeludo e surpreendeu com o resultado impressionante de "preenchimento" na região.

Nos registros, a Rainha do Rebolado exibiu a falha na parte da frente e chamou a atenção ao mostrar o depois com mais volume. Além ela, o esposo, o saxofonista Esdras de Souza também fez o "truque" para ficar com as madeixas mais completas.

"Bom dia. Já fiz inúmeros procedimentos estéticos e sempre continuarei fazendo. Mas ESTE É UMA DERMOPIGMENTAÇÃO CAPILAR PARA DENSIDADE EU NUNCA TINHA VISTO IGUAL. Aí estão os resultados pra vocês confirmarem o que estou dizendo", explicou o que foi feito em seu couro cabeludo.