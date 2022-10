De saia curtinha, Sthefany Brito aposta em look com tons terrosos e brinca: ''A mãe saiu sem o filho''

Atriz Sthefany Brito exibe look estiloso ao brincar sobre noitada sem o filho, Antonio Enrico, e web destaca beleza da artista

A atriz Sthefany Brito (35) arrancou chuva elogios dos fãs nas redes sociais ao mostrar sua beleza em produção para noitada!

No final de semana, a artista publicou série de cliques em que aparece em frente ao espelho, exibindo look com tons terrosos. Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a famosa aparece usando uma saia bem curtinha jeans, uma camiseta marrom com frase estampada e jaqueta amarrada na cintura.

Para completar o visual, Sthefany posou com os cabelos presos em rabo de cavalo e botas de cano alto também na cor marrom. No post, ela brincou sobre sair sem o herdeiro Antonio Enrico, de um aninho, fruto do relacionamento com Igor Raschkovsky.

"Percebe-se pelo comprimento da saia que a mãe saiu sem o filho. Última foto é a realidade escondida debaixo da bota!", disse Sthefany, usando ainda a hashtag "só tenho meia de criança".

"Fantasia seria Photoshop. Realidade cabe em você. Se errei favor desconsiderar!", brincou Kayky Brito nos comentários. "Gata", elogiou Juliana Silveira. "Que maravilhosa", "Parece uma adolescente! Lindaaa", "Uma vibe bem 2000! e falando nisso até parece que não envelheceu nadinha, carinha de neném intacta com sucesso", "Parece uma boneca", elogiaram os fãs.

Sthefany Brito exibe look para noitada sem o filho:

Sthefany Brito posta cliques fofos do filho com o tio, Kayky Brito

Recentemente, Sthefany Brito encheu seu feed de amor ao compartilhar fotos encantadoras do herdeiro com o tio, Kayky Brito (33)! A mamãe coruja mostrou o herdeiro Antonio Enrico, de um aninho, fruto do relacionamento da atriz com Igor Raschkovsky, se divertindo com o tio. Nas imagens, o bebê esbanjou fofura e simpatia ao posar sorridente com o ator. "Alguém tá bem felizinho matando a saudade do KAKA @kayky.brito", escreveu Sthefany.

