De roupão, Deborah Secco coloca as pernas para jogo

Deborah Secco exibe suas pernas torneadas em nova foto só de roupão na web

CARAS Digital Publicado em 24/05/2022, às 20h42

A atriz Deborah Secco esbanjou sensualidade ao compartilhar uma nova foto nas redes sociais. Nesta terça-feira, 24, a musa apareceu sentada no chão e só de roupão ao curtir um dia ensolarado em sua casa.

Na foto, ela deixou à mostra suas pernas torneadas e caprichou no 'carão'. “Aproveitando a melhor luz... Quem também adora fazer fotos no fim de tarde comenta eu aqui!”, disse ela na legenda.

Deborah Secco assume que já foi 'piranha'

Em conversa com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, Deborah Secco relembrou sua fase mais oudada da vida íntima. “Nunca fiz mal a ninguém. Eu só era o quê? Piranha! Ser piranha hoje tá na moda. Nunca fiz por dinheiro. Eu gosto de transar, de ter orgasmos... Era uma feminista antes do feminismo virar moda”, disse ela.

Além disso, a artista completou: “Tenho inimizades porque na época ou peguei o namorado ou peguei o marido de alguém... Mas hoje peço desculpas. Não sou mais assim”.

Marido de Deborah Secco se pronuncia após declaração ousada dela

Após a atriz contar que já foi piranha, o marido de Deborah Secco, Hugo Moura, contou que não ficou com ciúme do passado da amada. "Deborah é muito corajosa. Não tem medo de se expor e ser autocrítica, revisitar o passado. Ela pode falar de coisas que fez e, se são certas ou não, não importa, ela fez. Isso é muito corajoso e são poucas as pessoas que fazem. É mais uma das coisas que admiro nela", revelou ao colunista Lucas Pasin.

E completou: "Não fiquei com ciúme do passado dela de jeito nenhum. Também tenho passado, só que não é público. É uma concorrência desleal. O dela todo mundo sabe, todo mundo e viu as capas de revista, o meu nunca foi exposto".