De perto, Solange Frazão mostra corpaço real em fotos de biquíni e choca: ''Incrível''

Aos 60 anos, Solange Frazão mostra barriga de perto ao surgir de biquíni e impressiona com formato

A musa fitness Solange Frazão (60) chocou ao compartilhar novas fotos de biquíni no último final de semana, em sua rede social. Exibindo seu corpo sarado de perto, a artista impressionou ao mostrar sua barriga sarada com close.

Nos registros publicados pela famosa, ela apareceu deslumbrante fazendo poses em um local verde. Destacando-se com um biquíni roxo cheio de estilo, Solange Frazão deu um show de beleza e boa forma ao aparecer apenas de roupa de banho.

Inspiração para muitos, ela compartilhou uma reflexão na legenda. "Começar” algo sempre gera algumas mudanças em nossos hábitos. Gerando às vezes desconfortos que podem nos levar a frustrações e desistências. Mas pra quem quer começar ou recomeçar, segue meu grandioso conselho que nunca falha: Comece dando 1 volta… Comece lendo 1 página… Comece indo a 1 evento (...)", disse ela enumerando várias dicas.

Nos comentários da publicação, a musa fitness logo recebeu uma chuva de elogios. "Incrível", exclamaram ao vê-la. "Cada dia melhor", notaram outros a evolução dela ao longo dos anos. "Inspiração", falaram as fãs sobre ela ser um exemplo.

Veja as fotos de Solange Frazão de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Solange Frazão🅰️+ (@solangefrazaooficial)

Solange Frazão impressiona ao abrir porta de sua mansão e mostrar detalhes

A musa fitness Solange Frazão impressionou os seguidores ao abrir a porta gigantesca de sua mansão para mostrar como ficou sua casa dos sonhos após uma grande reforma. Tempos atrás, ela compartilhou um vídeo do antes e depois e chocou com a mudança.

No início do registro, a influenciadora apareceu em frente a um portão de obra enquanto ainda a residência estava sendo construída e ao longo do vídeo mostrou como seu lar foi todo montado conforme seu gosto.

Solange Frazão então contou que a mansão foi um milagre em sua vida. "Testemunho: Foi amor à primeira vista. E quando é AMOR enxergamos além do que vemos. Eu já sabia que um dia ela seria minha… Em contra partida estava com dificuldades em vender a outra casa, e só assim poderia realizar meu sonho", falou o que aconteceu.

Solange Frazão abre porta de sua casa em vídeo; veja: