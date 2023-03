Aos 60 anos, Solange Frazão exibe cinturinha de menina e impressiona: “Muito linda!”

Musa fitness Solange Frazão exibe corpão e cintura fininha em roupa justinha de treino e fãs elogiam

Na última terça-feira, 21, a musa fitness Solange Frazão surpreendeu os seguidores ao compartilhar uma sequência de cliques em que aparece com um look justinho de treino.

É que no auge dos 60 anos, a influenciadora apostou em um conjunto coladinho no corpo, composto por um top de academia e uma calça legging na cor preta, que desenhou completamente suas curvas, enquanto a loira se exercitava na beira da piscina de sua casa.

Em um dos cliques compartilhados em sua conta no instagram, ela se vira de lado e ostenta toda sua boa forma.

“O tempo tem uma forma maravilhosa de nos mostrar o que realmente importa nesta vida. Ter SAÚDE e ânimo; Acordar feliz e disposta; Dormir agradecida; Poder ajudar alguém; Ser a melhor versão a cada dia;Fazer do exercício um compromisso; Fazer do alimento seu remédio;Trabalhar com amor; Cuidar dos nossos pais; Priorizar a família; Buscar conhecimento; Conversar com Deus", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs, claro, se derreteram: "Muito gata!!", disse uma admiradora. "Linda demais", comentou outra. Já uma terceira ressaltou: "Inspiração".

Solange Frazão chama atenção ao comparar corpo dos anos 2000 com atual

Solange Frazão impressionou os seguidores ao compartilhar uma foto tirada há 23 anos, usando um biquíni preto com uma alça só. No registro, ela aparece sorridente, exibindo sua barriga sequinha enquanto faz uma pose.

Já a segunda foto é desse ano, e Solange surge usando um biquíni sem alças vermelho. A imagem chamou a atenção dos seguidores, já que ela manteve a boa forma e o corpo sarado ao longo dos anos.

"'Você tem que se aplaudir sempre, porque tem esforços que muitos não consideram'. É sobre disciplina e força de vontade", escreveu a musa fitness na legenda da publicação.