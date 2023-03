De biquíni, Solange Frazão chama atenção ao comparar corpo dos anos 2000 com atual: "Inspiração"

A musa fitness Solange Frazão ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao postar uma montagem de biquíni

Solange Frazão (60) impressionou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 16, ao compartilhar uma montagem de biquíni.

A musa fitness recordou em seu perfil no Instagram uma foto tirada há 23 anos, usando um biquíni preto com uma alça só. No registro, ela aparece sorridente, exibindo sua barriga sequinha enquanto faz uma pose.

Já a segunda foto é desse ano, e Solange surge usando um biquíni sem alças vermelho. A imagem chamou a atenção dos seguidores, já que ela manteve a boa forma e o corpo sarado ao longo dos anos.

"'Você tem que se aplaudir sempre, porque tem esforços que muitos não consideram'. É sobre disciplina e força de vontade", escreveu a musa fitness na legenda da publicação.

Os seguidores exaltaram a beleza da artista nos comentários. "Corpo muito mais lindo e feminino atualmente. Parabéns, musa fitness. Inspiração para mim", disse uma seguidora. "Deusa! A meta é estar como você aos 60. Impecável! Bora mulherada", comentou outra. "Hoje o seu corpo tá mais torneado devido aos exercícios de ao longo dos anos", observou uma fã.

Confira a publicação de Solange Frazão:

25 anos de carreira

Solange Frazão completou 25 anos de sua estreia na televisão. A influenciadora digital ficou nacionalmente conhecida nos anos 90 por ensinar os telespectadores a se exercitarem em casa, e contou que foi a apresentadora Hebe Camargo (1929-2012) quem deu aquele empurrãozinho para ela despontar para o estrelato ao participar do programa apresentado por ela, no SBT, em 1998.

"Hebe é minha madrinha eterna. Fui convidada pelo empresário Sérgio Santino para ir ao seu programa depois que ele me viu dando aula em uma academia. Ela não parava de me elogiar. Fazia perguntas sobre meus sonhos, me fazia desfilar em público e também apresentou os meus três filhos que estavam na plateia", relembrou ela durante uma entrevista ao Gshow.

