Solange Frazão comemora 25 anos de carreira na televisão: "Hebe é minha madrinha eterna"

Solange Frazão conta que Hebe Camargo foi a responsável pelo seu estouro nos anos 90

Solange Frazão (60) completou 25 anos de sua estreia na televisão. A personal trainer ficou nacionalmente conhecida nos anos 90 por ensinar os telespectadores a se exercitarem em casa.

Foi a apresentadora Hebe Camargo (1929-2012) quem deu aquele empurrãozinho para Solange despontar para o estrelato ao participar do programa apresentado por ela, no SBT, em 1998.

Ao gshow, Solange comentou o fato. “Hebe é minha madrinha eterna. Fui convidada pelo empresário Sérgio Santino para ir ao seu programa depois que ele me viu dando aula em uma academia. Ela não parava de me elogiar. Fazia perguntas sobre meus sonhos, me fazia desfilar em público e também apresentou os meus três filhos que estavam na plateia”, lembra.

Ela recorda que a partir desse dia sua vida nunca mais foi a mesma: “No dia seguinte, o empresário recebeu mais de duas mil ligações para trabalhos, capas de revistas, presenças em eventos, palestras e fui eleita a primeira musa fitness do Brasil!”.

A fama de Solange cresceu. Ela ganhou programas e em 1999 foi contratada por Marlene Mattos, ex-empresária de Xuxa, para fazer um quadro, exibido no Planeta Xuxa, durante um mês.

Foi a realização de um sonho, lembra ela: “Minhas filhas (a empresária Bruna, 37, a arquiteta Thábata, 35) nasceram no auge da Xuxa e as levava a todos os seus shows. A Marlene que teve a ideia de me chamar para participar do programa de verão. Eu chegava cedinho, dormia no Rio e na segunda-feira voltava para São Paulo. Meu cenário era um palco onde me exercitava. Uma pena não ter tido um celular ou uma máquina na época para registrar uma foto minha com a Xuxa”, lamenta.

Sufoco ao vivo

Nesses 25 anos, Solange Frazão lembra do sufoco que passou ao vivo quando ficou de topless durante a prática de um exercício em um programa.

Ela tinha uma atração de duas horas e meia que era dividida em duas partes. No último bloco, ela contava apenas com um minuto e meio para colocar a roupa de ginástica.

“Me trocava atrás do estúdio em uma cabana improvisada, porque não tinha tempo de ir até o camarim. Um dia entrei com um tênis de cada cor e em muitas vezes entrava descalça, pois não tinha tempo de calçá-lo. Outra vez não fechei corretamente o top e quando comecei a fazer um exercício de frente para a câmera, ele soltou e foram alguns poucos segundos com um topless ao vivo para todo o Brasil! Me cobri com o braço e chamei o intervalo! (Risos)”, finalizou.