De novo visual, Andressa Suita para tudo ao surgir de vestido micro justíssimo: ''Barbie, é você?''

Nos últimos dias, Andressa Suita (34) surpreendeu a todos ao voltar ao seu visual loiríssimo. Nesta segunda-feira, 05, a modelo compartilhou novas fotos com os cabelos iluminados e impressionou com tanta beleza.

Nos registros deslumbrantes, a esposa do cantor Gusttavo Lima (33) apareceu parando tudo ao posar com um vestido micro bem justinho. De cor rosa e com plumas, a peça deixou os fios loiros da musa ainda mais evidentes.

Fazendo caras e bocas, Andressa Suita deu um show de beleza e parou tudo com tanto estilo. Nos comentários dos cliques, os seguidores ficaram chocados com essa versão da famosa.

"Linda e iluminada", escreveu a apresentadora Daniela Albuquerque (40). "Barbie, é você", brincaram os internautas com a semelhança da modelo com a boneca.

A modelo Andressa Suita surpreendeu os fãs e o maridão, Gusttavo Lima, ao voltar ao seu antigo visual! No último sábado, 03, a ela mostrou que decidiu voltar a ser loira!

Em seu feed no Instagram, a influenciadora digital compartilhou um vídeo poderoso exibindo a transformação e a produção impecável com vestido vermelho de franjas para show do amado, que completou mais um ano de vida no sábado, 03

"Acho que eu voltei na minha melhor versão….", escreveu Andressa ao legendar a postagem, recebendo chuva de elogios dos seguidores.

Durante a apresentação em Goiânia, a famosa subiu ao palco e o embaixador aproveitou para elogiar o visual da amada. "Já te falei umas 10 vezes que você loira... olha os seus olhos como estão, tão brilhando...", se derreteu o cantor. "Tão brilhando porque eu to te vendo, né?", disse ela."Eu gosto de você loira, bebê, do jeito que eu te conheci, do jeito que me apaixonei", declarou Gusttavo.

