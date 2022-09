Andressa Suita muda o visual e ganha elogio de Gusttavo Lima em show: ''Do jeito que me apaixonei''

Modelo Andressa Suita exibe novo visual, e o maridão, Gusttavo Lima, se derrete ao ver a modelo loira durante seu show

A modelo Andressa Suita (34) surpreendeu os fãs e o maridão, Gusttavo Lima (33), ao voltar ao seu antigo visual! No sábado, 03, a modelo mostrou que decidiu voltar a ser loira!

Em seu feed no Instagram, a influenciadora digital compartilhou um vídeo poderoso exibindo a transformação e a produção impecável com vestido vermelho de franjas para show do amado, que completou mais um ano de vida no sábado, 03.

"Acho que eu voltei na minha melhor versão….", escreveu Andressa ao legendar a postagem, recebendo chuva de elogios dos seguidores.

É linda de todo jeito, mas nasceu pro loiro, Brasil", elogiou Deolane Bezerra. "Amo você morena, mas loira é mais fatalll", disse Lucas Guimarães. "MARAVILHOSAAAAAAAAAAA", exaltou Carla Perez. "A LOIRA DE MILHÕES", "Perfeição", "Eita como é lindaaaa, mas loira você é absurdamente linda", "Além do nosso embaixador, ela é a segunda atração da noite, que arraso de mulher", destacaram os fãs.

Durante a apresentação em Goiânia, Andressa Suita subiu ao palco e o embaixador aproveitou para elogiar o visual da amada. "Já te falei umas 10 vezes que você loira... olha os seus olhos como estão, tão brilhando...", se derreteu o cantor. "Tão brilhando porque eu to te vendo, né?", disse ela."Eu gosto de você loira, bebê, do jeito que eu te conheci, do jeito que me apaixonei", declarou Gusttavo.

"A gente é um casal que briga, temos nossos desentendimentos como casal, mas somos seres humanos acima de tudo. A gente briga, separa, volta e a vida é isso. A gente se ama e tem uma família linda. Quem nunca separou? Mas quando tem amor basta algumas coisas que a gente volta", disse ainda o embaixador.

Andressa Suita mostra novo visual:

