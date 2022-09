Andressa Suita encanta ao mostrar os filhos indo para a escola vestidos de policiais

Modelo Andressa Suita se derrete ao postar vídeo dos filhos, Gabriel e Samuel, com o mesmo look de policial para ir à escola

CARAS Digital Publicado em 02/09/2022, às 13h40

A mamãe coruja Andressa Suita (34) se derreteu ao compartilhar registro encantador dos herdeiros com o cantor Gusttavo Lima (32) nesta sexta-feira, 02!

Os garotinhos Gabriel (5) e Samuel (4) esbanjaram fofura ao surgirem fantasiados para ir para a escola. No vídeo, publicado pela morena em seu perfil no Instagram, os meninos aparecem vestidos com o mesmo look todo preto de policial.

Sorridentes, as crianças posaram de farda com direito a cinto, tênis, boné e até rádio na cintura, no registro fofo feito pela influenciadora digital.

"Hoje a escola vai estar super protegida por esses policiais... O reforço está chegando…", brincou Andressa Suita ao entrar na brincadeira com os herdeiros na legenda.

"Fofuraaaaaa", disse Gabi Martins nos comentários. "Aii que amor", "Perfeição", "Que fofura", "Muito lindos", "Não, não tenho estruturas", "Que lindeza! Melhor é o rádio na cintura", "Coisa mais linda", "Quem se diverte mais com essas fantasias? A mãe ou as crianças?", disseram os fãs.

