De micro vestido justo, Lívia Andrade ostenta bumbum GG e escandaliza: ''Sem defeitos''

Apresentadora Lívia Andrade apostou em look nada discreto para o 'Domingão' e chocou ao deixar suas curvas saltando na peça

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 07h55

A apresentadora Lívia Andrade (39) está causando com seus looks para participar do Domingão com o Huck na Globo. Parao último domingo, 11, a loira elegeu um vestido nada discreto e roubou a cena com uma produção arrasadora.

Toda de rosa, a ex-funcionária do SBT parou tudo ao apostar em um vestido micro bem colado ao corpo. Além do modelo ser ousado, ele ainda continha muito brilho e plumas na região do decote. Para arrematar o look com tudo, a famosa ainda apareceu com brincos grandes e o cabelo estilo molhado.

"Pronta para o @domingao e você?", disse Lívia Andrade ao fazer caras e bocas nos cliques cheios de atitude.

Ao se exibir deslumbrante e toda produzida nas fotos na rede social, a famosa arrancou elogios dos internautas. "Maravilhosa", exclamaram os fãs. "Sem defeitos", disseram outros ao verem a silhueta impecável da musa saltando no vestido.